Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Streitigkeit geschlagen

Erfurt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern kam es Donnerstagabend kurz vor 18:00 Uhr in Erfurt-Ilversgehofen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein 35-Jähriger mit einem 25-Jährigen in Streit. Daraufhin schlugen sich die beiden Männer mehrmals ins Gesicht und auf den Oberkörper. Als der 35-Jährige zu Boden ging, wurde er von einem weiteren, unbekannten Täter mehrfach gegen den Oberkörper und den Kopf geschlagen. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 25-jährige Täter konnte im Zuge einer Fahndung in Tatortnähe gestellt werden. Er war mit knapp 2 Promille deutlich alkoholisiert. Der zweite Täter konnte unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell