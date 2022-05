LPI-EF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Sömmerda (ots) - Dienstagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr in Kölleda zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-Jährige war mit ihrer Simson auf der B85 in Richtung Rossplatz unterwegs, als vor dem Kreisverkehr ein Mädchen an einem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Der Teenager übersah das 10-jährige Kind und erfasste es beim Vorbeifahren am Arm. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Zur ...

