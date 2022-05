Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrug im Doppelpack

Erfurt (ots)

Zwei Männer aus Erfurt hofften gestern auf den großen Gewinn und wurden am Ende Opfer von Betrügern. Am Telefon hatte man den Erfurtern im Alter von 55 und 59 Jahren einen Gewinn von fast 50.000 Euro versprochen. Um das Geld auszuzahlen, sollten die Männer eine Gebühr begleichen. Die Betrüger forderten die Codes von Google-Play Karten. In Erwartung eines Geldseegens kamen die Männer der Bitte nach und übermittelten die Codes im Wert von 500 bzw. 1.000 Euro. (JN)

