Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei veröffentlicht FAQ zum Einsatzwochenende 03. bis 05. Juli 2026

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Erfurt (ots)

In der Zeit vom 3. bis 5. Juli 2026 findet anlässlich des Bundesparteitages der AfD und zahlreicher angemeldeter Versammlungen und Veranstaltungen ein polizeilicher Einsatz in Erfurt statt. Das oberste Ziel der Polizei ist es, die verfassungsmäßigen Rechte aller zu schützen. Hierzu zählt neben der sicheren Durchführung des Bundesparteitages auch die Gewährleistung der Versammlungsfreiheit für alle anderen angemeldeten Versammlungen. Die Thüringer Polizei wird an diesem Wochenende von zahlreichen Einsatzkräften aus dem gesamten Bundesgebiet und der Bundespolizei unterstützt.

Es wird an diesem Wochenende vor allem im Bereich der Messe, aber auch im Innenstadtbereich von Erfurt zu Verkehrsbehinderungen, -einschränkungen und zu Sperrungen kommen. Ziel ist es, die Einschränkungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

In Vorbereitung des Einsatzwochenendes wurde auf der Internetseite der Thüringer Polizei die Rubrik "Frequently Asked Questions" (FAQ) eingerichtet. Hier werden die am häufigsten gestellten Fragen beantwortet, um Bürgerinnen und Bürger, aber auch Medienschaffende im Vorfeld umfangreich zu informieren.

Nutzen Sie die Möglichkeit und besuchen Sie die Seite unter: www.polizei.thueringen.de/einsatzwochenende-im-juli-2026 oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code.

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