Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Zweiräder im Fokus der Thüringer Polizei

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Erfurt (ots)

Die Thüringer Polizei beteiligt sich vom 01. bis 07. Juni 2026 an der europaweiten ROADPOL-Operation "Two-Wheelers". In diesem Zeitraum führt sie verstärkte Verkehrskontrollen durch, die gezielt auf die Sicherheit von Zweiradfahrern ausgerichtet sind.

Im Rahmen der Schwerpunktwoche überprüft die Polizei bei Zweiradfahrern insbesondere folgende Aspekte:

- Fahrzeugzustand: Technische Mängel, verbotene Umbauten, Manipulationen und die ordnungsgemäße Bereifung von Motorrädern, Mopeds, E-Scootern und Fahrrädern.

- Ausrüstung: Das Tragen von geeigneter Schutzkleidung (wie Motorradhelmen).

- Verhalten: Überprüfung auf riskantes Fahrverhalten, zu hohe Geschwindigkeit, Vorfahrtsverstöße und die unerlaubte Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt

- Sichtbarkeit: Korrekte Beleuchtung und reflektierende Elemente.

- Fahrtüchtigkeit: Verstärkte Kontrollen auf Alkohol- oder Drogeneinfluss am Lenker.

In Thüringen sind insgesamt 175 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte an 33 Kontrollstellen im Rahmen der ROADPOL-Operation im Einsatz. Darüber hinaus werden im Streifendienst zusätzliche Verkehrskontrollen durchgeführt.

Ziel der Aktionswoche ist es, das Sicherheitsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer zu stärken und somit die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten auf Europas Straßen nachhaltig zu senken. Durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit soll die Verkehrssicherheit nachhaltig verbessert werden.

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