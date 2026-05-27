Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Stellungnahme der Thüringer Polizei zum Polizeieinsatz am 15.01.2026 in Gößnitz

Gößnitz (ots)

Am 15.01.2026 kamen Beamte der Thüringer Polizei wegen des Anfangsverdachts eines Hausfriedensbruchs in einem Wohnobjekt in Gößnitz zum Einsatz. Dabei stellten die eingesetzten Beamten die Personalien der Anwesenden fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen insgesamt fünf Personen ein.

Im Nachgang wurde Beschwerde gegen das Vorgehen der eingesetzten Beamten eingelegt. Konkret ging es um den Vorwurf einer widerrechtlichen Wohnungsräumung. Nach erster interner Prüfung konnte aufgrund der vorliegenden Informationen kein pflichtwidriges Verhalten der Beamten festgestellt werden.

Inzwischen liegen allerdings neue Hinweise vor, die eine rechtswidrige Räumung durch den Vermieter nahelegen. Ob die von den eingesetzten Polizeibeamten zu Anfang des Einsatzes ausgesprochene Aufforderung zur Räumung oder die später erfolgte Aufforderung des Vermieters ursächlich für das Verlassen der Wohnung durch die Mieter war, wird derzeit ermittelt. Ein in den Medien thematisiertes Video von dem Einsatz liegt der Polizei inzwischen vor und wird in die weiteren Prüfhandlungen einbezogen.

Die Thüringer Polizei legt großen Wert auf eine transparente und verantwortungsbewusste Fehlerkultur. Mögliche Pflichtverstöße werden konsequent geprüft und nicht toleriert. Der Vorfall wird daher tiefengeprüft und disziplinarrechtlich aufgearbeitet.

Gleichzeitig nimmt die Thüringer Polizei solche Fälle zum Anlass, ihre Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Erkenntnisse fließen gezielt in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ein, um das rechtssichere und professionelle Handeln aller Beamtinnen und Beamten nachhaltig zu stärken.

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