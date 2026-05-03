Landespolizeidirektion Thüringen
LPD-EF: Behebung des Ausfalls der Telefonanlage der PI Hildburghausen
Hildburghausen (ots)
Die technische Störung, die öffentliche Telefoneinwahl (03685 778-0)der Polizeiinspektion Hildburghausen betreffend, wurde erfolgreich behoben.
Eine öffentliche Telefoneinwahl ist wieder uneingeschränkt möglich.
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