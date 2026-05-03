LPD-EF: Behebung des Ausfalls der Telefonanlage der PI Hildburghausen

Erfurt (ots) - Am 28. April 2026 beteiligte sich die Thüringer Polizei an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick". Insgesamt waren mehr als 200 Beamtinnen und Beamte an 42 Kontrollstellen im Einsatz. Angesichts der zunehmenden Verkehrsunfälle mit Zweirädern stand vor allem die Präventionsarbeit im Vordergrund. Im persönlichen Gespräch wurden die Verkehrsteilnehmenden ...

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