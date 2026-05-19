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Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei beteiligt sich am "Tag der Verkehrssicherheit"

LPD-EF: Thüringer Polizei beteiligt sich am "Tag der Verkehrssicherheit"
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Erfurt (ots)

Am 21. Mai 2026 steht der Erfurter Domplatz ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit.

Unter dem Motto "Fit im Verkehr" lädt die Landesverkehrswacht Thüringen e. V. in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr zum "Tag der Verkehrssicherheit" ein.

Mehr als 1000 Kinder, Jugendliche, Heranwachsende sowie Seniorinnen und Senioren erhalten an diesem Tag die Möglichkeit sich umfassend über sicheres Verhalten im Straßenverkehr zu informieren. Darüber hinaus können sie bei zahlreichen Mitmachaktionen ihr Wissen praktisch anwenden und eigene Verhaltensweisen im Straßenverkehr trainieren.

Auch die Thüringer Polizei beteiligt sich neben der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und vielen weiteren Institutionen an der Veranstaltung. Vor Ort erwarten die Besucherinnen und Besucher ein Fahrradhindernis-Parcours, Polizeimotorräder und Diensthunde.

Zusätzlich informieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte über die sichere Nutzung von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern im Straßenverkehr und geben praktische Tipps für mehr Sicherheit im Alltag.

Interessierte sind herzlich eingeladen die Thüringer Polizei und alle weiteren Partner auf dem Erfurter Domplatz zu besuchen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

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