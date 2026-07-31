Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe in Geschäften

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstag, 30.07.2026, sind drei Bielefelderinnen in der Mittagszeit Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Alle bewahrten ihre Portemonnaies in separaten Taschen auf und bemerkten den direkten Zugriff der Taschendiebe auf ihre Geldbörsen nicht. Zwei betroffene Frauen beschrieben Frauen als Tatverdächtige.

Als eine 74-jährige Bielefelderin ein Modegeschäft an der Bahnhofstraße und Karl-Eilers-Straße betreten wollte, wurde sie von einer anderen Frau angerempelt. Die Unbekannte soll unfreundlich gewesen sein und die ältere Dame aufgefordert haben, Platz zu machen. Beim Verlassen des Geschäfts fiel der 74-Jährigen auf, dass ihre Handtasche geöffnet war und ihr braunes Portemonnaie fehlte.

Die Tatzeit soll zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr gelegen haben. Die Bielefelderin verdächtigt die unbekannte Frau und beschrieb sie:

Die Frau war circa 35 Jahre alt und zwischen 165 cm und 175 cm groß. Sie hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und sprach mit einem ausländischen Akzent.

Eine 59-jährige Bielefelderin hatte zuletzt gegen 13:00 Uhr in einem Warenhaus an der Bahnhofstraße bezahlt und ihre Geldbörse in eine Einkaufstasche gelegt. Das Geschäft liegt zwischen der Karl-Eilers-Straße und der Arndtstraße. Später bemerkte die Frau, dass jemand ihr schwarzes Lederportemonnaie gestohlen hatte.

Zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr hielt sich eine 44-jährige Bielefelderin in einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße auf, das in der Nähe des Jahnplatzes liegt. Dabei bemerkte sie eine andere Frau an ihrem Rucksack. Sie war der Meinung, die Unbekannte hätte ihren Rucksack nur verschlossen. Etwas später erkannte die 44-Jährige aber, dass ihr buntes Lederportemonnaie der Marke Guess aus ihrem Rucksack verschwunden war.

Die Frau, die ihren Rucksack angefasst hatte, beschreibt die Bielefelderin:

Die Frau war 150 cm bis 165 cm groß und zwischen 30 und 45 Jahre alt. Sie hatte eine schlanke Figur.

Die Polizei rät:

Sollten Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sein, wählen Sie sofort den Polizeinotruf 110 und lassen Sie Ihre gestohlenen Bankkarten unter dem bundesweiten Sperrnotruf 116116 sperren.

Die Polizei NRW informiert zum Thema Taschendiebstahl:

https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/taschendiebstahl

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

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