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Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldkette vom Hals gerissen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht einen Räuber, der einem Bielefelder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30.07.2026, an der Herforder Straße eine Goldkette mit einem Kreuzanhänger vom Hals riss.

Gegen 23:20 Uhr kam der 36-jährige Bielefelder am Hauptbahnhof an und ging dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Täter folgte ihm und fragte schließlich an der Herforder Straße, in Höhe Zimmerstraße, nach Feuer.

Als der Bielefelder dem Mann eine Zigarette anzündete, schlug ihm der Täter gegen die Brust und riss ihm dabei zunächst unbemerkt eine Goldkette vom Hals. Um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden, ging der Bielefelder weiter. Später bemerkte er, dass seine Halskette geraubt wurde. Zunächst hielt er vergeblich Ausschau nach dem Räuber und erstattete schließlich auf der Polizeiwache Ost eine Anzeige.

Das Opfer beschrieb den Räuber als etwa 30 Jahre alt, 1,85 m groß, und schlank. Er soll ein nordafrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er hatte dunkle, lange und krause Haare. Er trug bei der Tat eine Cap und einen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Raub oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Die Polizei rät: Informieren Sie die Polizei umgehend, wenn Sie das Opfer einer Straftat geworden sind. So können ohne Zeitverzug Fahndungsmaßnahmen und weitere Ermittlungen eingeleitet werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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