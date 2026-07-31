Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger erlangen Geld mit Darmkrebs-Lüge

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Am Donnerstagnachmittag, 30.07.2026, erhielt eine Seniorin einen Schockanruf von Betrügern. Im Glauben ihr Sohn würde überlebenswichtige Medikamente benötigen, übergab sie Bargeld.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand erhielt die Bielefelderin gegen 16:30 Uhr einen Telefonanruf von Betrügern. Ein Mann gab sich als Dr. Schröder aus und teilte mit, dass bei ihrem Sohn Darmkrebs im Endstadium festgestellt wurde. Ohne eine entsprechende Behandlung hätte er nur noch sechs Wochen zu leben. Nur ein sehr teures Medikament aus der Schweiz könnte ihrem Sohn jetzt noch helfen.

Da der Sohn der Bielefelderin zufällig wirklich im Krankenhaus war, glaubte sie den Betrügern und übergab einem Mann schließlich gegen 17:50 Uhr an der Haustür einen hohen Geldbetrag. Der Geldabholer verschwand vom Tatort in der Straße Lange Breede, Höhe Hohe Brede, zu Fuß in eine unbekannte Richtung.

Der Mann soll 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und ein ungepflegtes Aussehen gehabt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0.

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