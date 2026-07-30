Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit E-Scooter auf dem Gehweg

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Bei einem Unfall am Montag, 27.07.2026, zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Kind erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen.

Ein 11-jähriger Bielefelder ging gegen 13:10 Uhr auf dem Gehweg der Gustav-Bastert-Straße in Richtung Salzufler Straße. Eine 18-jährige Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeugs aus Bielefeld fuhr auf dem Gehweg und damit nicht auf einer für ein Elektrokleinstfahrzeug zulässigen Verkehrsfläche, von der Salzufler Straße kommend. Sie bog nach rechts in die Gustav-Bastert-Straße ab und im Kurvenbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 11-Jährige stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen.

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