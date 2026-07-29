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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorsicht: Betrügerische Messenger-Nachrichten zu gebuchten Unterkünften oder Reisen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Montag, 27.07.2026, erstattete eine Bielefelderin bei der Polizei eine Strafanzeige, nachdem sie ihre Kreditkartendaten weitergegeben hatte.

Eine Bielefelderin hatte über ein bekanntes Online-Vergleichsportal für Reisen und Flüge, ein Hotel gebucht. Anschließend erhielt sie Anfang Juli über einen Messenger-Dienst eine Nachricht, mit der Bitte, um Bestätigung ihrer Buchung über einen beigefügten Link. Sie folgte dem in der Nachricht enthaltenen Link, der sie auf eine Seite führte, auf der sie ihre Buchung bestätigen und ihre Kreditkartendaten eingeben musste. Am Dienstag, den 21.07.2026, erhielt sie erneut eine Nachricht über den Messenger-Dienst, diesmal von einem anderen Kontakt, mit der erneuten Aufforderung, ihre Buchung zu bestätigen. Wieder folgte sie dem der Nachricht beigefügten Link und gab ihre Kreditkartendaten ein.

Als die Bielefelderin zwei verschiedene Abbuchungen von ihrer Kreditkarte bemerkte, wurde sie misstrauisch. Nachfragen bei dem Hotel sowie dem Online-Vergleichsportal ergaben, dass diese keine Nachrichten per Messenger-Dienst versenden.

Die Polizei rät: Bleiben Sie misstrauisch und nehmen Sie sich Zeit, wenn es um die Weitergabe Ihrer Daten geht! Kontrollieren und Überprüfen Sie den Kontakt, bevor Sie antworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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