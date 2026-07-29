Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Bierkonsum die Polizei gerufen

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 28.07.2026, verursachte ein angetrunkener PKW-Fahrer einen Unfall und informierte die Polizei.

Ein 35-jähriger Bielefelder rief gegen 02:00 Uhr die Polizei zum Schopketalweg, nahe der Kreuzung zum Senner Hellweg. Er schilderte den Beamten, dass er gegen 23:30 Uhr angetrunken mit seinem VW Passat losgefahren sei. An der Unfallörtlichkeit sei er dann zu schnell um die Kurve gefahren, nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert und circa 50 Meter weiter gegen einen Telekommunikationsmast gefahren. Nachdem er ein paar Bier getrunken habe, habe er die Polizei gerufen.

Den Sachschaden schätzten die Beamten auf circa 10400 Euro. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

Ein Alkoholvortest des 35-Jährigen, bei dem die Streifenpolizisten alkoholtypische Ausfallerscheinungen feststellten, verlief positiv. Eine Ärztin entnahm ihm im Krankenhaus mehrere Blutproben. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

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