Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio verletzt 18-Jährigen - Staatsschutz ermittelt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Minden - Ein 18-jähriger Mindener wurde am Freitagabend, 17.07.2026, von mindestens drei unbekannten Männern im Bereich zwischen der Glacisbrücke und dem Schwanenteich in Minden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den ersten Erkenntnissen hielt sich der 18-Jährige gegen 21:10 Uhr nahe der Weser am Schwanenteich auf und wartete auf Freunde. Dort soll er zunächst aus einer mindestens fünfköpfigen Gruppe heraus beleidigt worden sein. Im weiteren Verlauf soll es dann um die Positionierung in einem politischen Konflikt gegangen sein.

Schließlich schlugen und traten mindestens drei Personen aus der Gruppe den 18-Jährigen, auch als er schon am Boden lag. Erst als Passanten die Angreifer ansprachen, ließen sie von dem Mindener ab. Die Gruppe flüchtete dann in Richtung Tonhallenstraße.

Da bei den Tätern derzeit von einem politischen Motiv ausgegangen wird, hat der Staatsschutz der Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, anhand von Personenbeschreibungen Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen zu geben. Zudem wird ein Zeuge gesucht, der sich dort ebenfalls aufgehalten haben soll.

Hinweisgeber melden sich bitte beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Der unbekannte Zeuge wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, etwa 120 bis 130 kg schwer, kurze dunkelblonde Haare und mit einem ungepflegten Bart. Sein Erscheinungsbild war mitteleuropäisch. Er trug eine kurze dunkle Hose, ein olivfarbenes T-Shirt mit einem Aufdruck auf der Vorderseite und eine Goldkette mit einem Kreuz über dem T-Shirt. Zudem hatte er ein Fahrrad dabei.

Die unbekannten männlichen Personen der Gruppe sollen wie folgt aussehen:

1. Er hatte einen runden Kopf, dunkle kürzere Haare (etwa 5 cm lang) und einen ungepflegten Bart. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er trug einen Trainingsanzug in türkis als Set mit einer relativ engen Hose. Möglicherweise war auf dem Oberteil im Brustbereich ein Michael Jordan Logo.

2. Etwa 15 oder 16 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, schmaler Kopf, längere und große Nase. Seine Koteletten waren angedeutet und an seiner Oberlippe hatte er einen ungepflegten Bartflaum. Sein Erscheinungsbild wurde als südosteuropäisch beschrieben. Er trug einen beigen Bucket Hat und eine dunkle Gucci-Herrenhandtasche quer über die Schulter. Der Gurt soll einen oder zwei rote Streifen gehabt haben.

3. Etwa 14 Jahre alt, 150 bis 155 cm groß und dünn. Er soll einen gestylten Fassonschnitt haben. Sein Kopf soll v-förmig sein (zum Kinn schmaler werdend). Einen Bart hatte er nicht. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er trug ein helles Poloshirt ohne Logo, eine dunkle Hose und soll sich sehr laut verhalten haben.

4. Er soll 15 bis 16 Jahre alt sein. Er hatte ein bisschen Bartwuchs und eine eher quadratische Kopfform. Seine Kleidung, ein T-Shirt und eine enge Jeans, war schwarz. Eventuell trug er eine sogenannte Königskette über dem T-Shirt.

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