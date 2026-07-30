Polizei Bielefeld

POL-BI: Aggressive Bettler an Haustüren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - Die Polizei Bielefeld wurde im Tagesverlauf des Donnerstags, 30.07.2026, vermehrt über aggressive Bettler im Bereich Dornberg informiert. Die Polizei sensibilisiert und informiert:

Die Leitstelle der Polizei Bielefeld wurde über verdächtige Personen in Dornberg informiert. Dort fielen Männer und Frauen durch aggressives Betteln und mehrfaches klingeln an Haustüren auf. Sie sollen auch ein Kind im Kinderwagen mitgeführt haben.

Drei Männer und drei Frauen wurden durch die Polizei angetroffen und kontrolliert. Der Gruppe wurden Platzverweise ausgesprochen.

Derzeit hat die Polizei keine Erkenntnisse zu strafbaren Handlungen.

Die Polizei rät generell: Öffnen Sie aggressiven Bettlern nicht die Tür und lassen Sie sie nicht in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Geben Sie kein Bargeld oder Wertgegenstände raus.

Wenn Sie akut bedroht oder belästigt werden, wählen Sie umgehend den Notruf 110 der Polizei. So können ohne Zeitverzug weitere Maßnahmen ergriffen und mögliche strafbare Handlungen den einzelnen Personen zugeordnet werden.

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