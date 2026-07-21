Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor dem Betrugsphänomen des "falschen Bankmitarbeiters"

Delmenhorst (ots)

Derzeit häufen sich bei der Polizei Delmenhorst, insbesondere im Bereich des Stadtgebiets Delmenhorst sowie des Landkreises Oldenburg, die Anzeigen wegen des Betrugsphänomens der "falschen Mitarbeiter".

In den vorliegenden Fällen kam es zunächst zu Anrufen vermeintlicher Mitarbeiter der Hausbank. Während dieser Telefonate wurde den Geschädigten ein Problem mit einer bestimmten Transaktion suggeriert.

Im Nachgang wurde zur weiteren Klärung die Abholung der Bankkarte mit der PIN durch einen weiteren, angeblichen Mitarbeiter der Bank vereinbart.

Es handelt sich hierbei um ein bereits bekanntes Betrugsphänomen, bei dem es zur arbeitsteiligen Zusammenarbeit kommt. Zum einen werden in sog. Callcentern die Geschädigten kontaktiert, zum anderen werden von diesen weitere Mitarbeiter ausgesandt, um die Bankkarten mit der PIN einzusammeln.

Wichtige Hinweise an dieser Stelle:

- Seien Sie kritisch und wachsam bei Anrufen Ihrer Hausbank, auch wenn die tatsächliche Nummer dieser auf dem Display Ihres Telefons erscheint. - Ihre Hausbank wird Sie nicht zur Aushändigung der Karte an Ihrer Wohnanschrift auffordern. - Sollte es tatsächlich Probleme mit Ihrem Konto geben, suchen Sie Ihren Kundenbetreuer bei Ihrer Hausbank auf. - Geben Sie am Telefon keine Daten heraus. - Händigen Sie Ihre EC-/Kreditkarte und die dazugehörige PIN nicht aus. - Beenden Sie Gespräche, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei dem Anrufer tatsächlich um Ihre Hausbank handelt.

Weitere Informationen zu verschiedenen, anderen Betrugsphänomen können hier gewonnen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell