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Polizei Bielefeld

POL-BI: Irrtümliche Vollbremsung führt zu Unfall

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer dachte, er sei falsch herum in eine Einbahnstraße gefahren und bremste stark ab. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, vollzog ein Busfahrer hinter ihm eine Gefahrenbremsung. Ein Kind erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 21:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Porsche Cayenne den Jahnplatz in Richtung Turnerstraße. Als er nach einer roten Ampelphase in die Friedrich-Verleger-Straße eingefahren war, bremste er plötzlich stark und für den nachfolgenden Verkehr unerwartet ab.

Der Fahrer eines Linienbusses musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Auffahrunfall mit dem Porsche zu vermeiden. Dadurch stürzte ein sechsjähriges Mädchen im Bus und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen für die weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus.

Den alarmierten Polizisten teilte der Porschefahrer mit, dass er sein Bremsmanöver eingeleitet habe, da er irrtümlich dachte, er sei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße gefahren.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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