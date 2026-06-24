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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Radfahrer im Kreisverkehr - eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Northeim, Prudniker Kreisel - Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 20:53 Uhr, kam es im Bereich des Northeim im sogenannten Prudniker Kreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Radfahrer die Bundesstraße 3 aus Richtung Einbecker Landstraße kommend in Richtung Berliner Allee und durchquerte dabei den Kreisverkehr. Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin befuhr zeitgleich die Westumgehung und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt. Am Pkw sowie am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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