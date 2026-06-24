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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugenhinweise führen zu Verursacher

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Northeim, Grafenhof - Im Zeitraum von Dienstag, 23.06.2026, 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Bereich Grafenhof in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte eine zu dem Zeitpunkt bislang unbekannte Fahrzeugführerin beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich die Verursacherin vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Durch vorhandene Zeugenhinweise konnte die verantwortliche Fahrzeugführerin im Nachgang identifiziert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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