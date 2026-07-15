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Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW-Fahrer lebensgefährlich verletzt bei Unfall auf der A 2

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 2- Veltheim- Porta Westfalica- In den frühen Stunden des Mittwochs, 15.01.2026, erlitt ein LKW-Fahrer bei einem Alleinunfall auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Porta Westfalica und Veltheim, lebensgefährliche Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam ein LKW-Fahrer, der mit seinem mit leeren Getränkekisten beladenen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund fuhr, gegen 04:05 Uhr aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab. Die Sattelzugmaschine durchquerte circa 60 Meter Böschung und anschließend kippte der Sattelzug um. Dabei wurde der 59-jährige Fahrer in dem Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den lebensgefährlich Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 91000 Euro geschätzt.

Die drei Fahrspuren der A 2 im Bereich der Unfallstelle in Richtung Dortmund wurden gesperrt. Für die Spurensicherung sowie Rekonstruktion der Geschehnisse befindet sich derzeit das Unfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn vor Ort. Derzeit ist der linke Fahrstreifen in Richtung Dortmund für den Verkehr frei gegeben.

Nach Beendigung der Maßnahmen wird die Bergung des Sattelzugs erfolgen. Aktuell kann noch nicht abgesehen werden, wann die Fahrbahnen wieder komplett frei gegeben werden können.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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