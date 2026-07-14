Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Parkunfall dank Zeugen geklärt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Windelsbleiche-

Montagmittag, 13.07.2026, fuhr eine Unfallverursacherin nach Hause, anstatt die Polizei zu informieren. Dank einem aufmerksamen Zeugen konnte die angetrunkene Fahrerin ermittelt werden.

Ein Angestellter nahm während seiner Büroarbeit gegen 11:40 Uhr einen lauten Knall wahr und trat vor die Tür. Er sah auf einem Parkplatz zwischen der Windelsbleicher Straße und Senner Markt einen Mazda, der rückwärts an einem geparkten VW stand. Als die Mazda-Fahrerin anschließend davonfuhr, notierte er sich sofort das am flüchtigen PKW abgelesene Kennzeichen. Die benachrichtigten Polizisten stellten an dem Radkasten des geparkten VW frische Beschädigungen fest.

Anschließend suchten die Beamten die Anschrift der Halterin des Mazda auf. Die 68-jährige Bielefelderin gab sich als Fahrerin zu erkennen und äußerte, keine Kollision wahrgenommen zu haben sowie sich den frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug nicht erklären zu können. Aufgrund des bei ihr wahrgenommenen Alkoholgeruchs, fuhren die Polizisten mit der Fahrerin ins Krankenhaus, wo eine Ärztin ihr zwei Blutproben entnahm. Strafverfahren wurden eingeleitet.

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