POL-BI: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Senne- Seit Donnerstag, 09.07.2026, wird in Bielefeld der 26-jährige Adam L. gesucht.
Der Vermisste befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation und möglicherweise in einer hilflosen Lage. Letztmalig wurde er in der Bretonische Straße gesehen.
Er ist etwa 180 cm groß, von eher stämmiger Statur, trägt lange Haare und ist mit einem schwarzen T-Shirt, einer kurzen Hose sowie Lederlatschen bekleidet.
Zuletzt wurde er mit seinem Tourenrad, einem Rucksack sowie zwei Taschen gesehen. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einem Waldgebiet aufhält.
Die polizeiliche Suche führte bislang noch nicht zu seinem Auffinden.
Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 unter 0521-545-0 zu wenden.
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