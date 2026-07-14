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Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter bricht sein Vorhaben ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Ein Einbrecher versuchte am Sonntag, 12.07.2026, in ein Haus an der Babenhauser Straße einzusteigen, und wurde von einem Bewohner überrascht.

Der Täter begab sich gegen 10:15 Uhr auf das Grundstück nahe der Wertherstraße und schlug eine Scheibe auf der Gebäuderückseite ein.

Als der Bielefelder verdächtige Geräusche in seinem Haus wahrnahm, ging er nachsehen. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er war etwa 1,60 Meter groß und sehr dünn. Er trug ein schwarzes Shirt, schwarze Shorts und eine weiße Cappy.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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