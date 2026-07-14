Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter bricht sein Vorhaben ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Dornberg - Ein Einbrecher versuchte am Sonntag, 12.07.2026, in ein Haus an der Babenhauser Straße einzusteigen, und wurde von einem Bewohner überrascht.

Der Täter begab sich gegen 10:15 Uhr auf das Grundstück nahe der Wertherstraße und schlug eine Scheibe auf der Gebäuderückseite ein.

Als der Bielefelder verdächtige Geräusche in seinem Haus wahrnahm, ging er nachsehen. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er war etwa 1,60 Meter groß und sehr dünn. Er trug ein schwarzes Shirt, schwarze Shorts und eine weiße Cappy.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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