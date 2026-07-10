POL-BI: Einbruch in Lebensmittelmarkt gescheitert
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Freitag, 10.07.2026, versuchte ein unbekannter Täter in ein Geschäft an der August-Bebel-Straße einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand versuchte der Einbrecher gegen 00:25 Uhr gewaltsam in das Gebäude an der August-Bebel-Straße, in Höhe Waldemarstraße, einzubrechen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach er schließlich sein Vorhaben ab und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Ein Zeuge teilte mit, dass ein etwa 180 cm großer Mann in Richtung Ostmannturm geflüchtet sei. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen getragen haben.
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.
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