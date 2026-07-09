POL-BI: Einbruch in Schnellrestaurant
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 06.07.2026, brach ein unbekannter Täter in ein Schnellrestaurant an der Eckendorfer Straße, in Höhe Am Stadtholz, ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 00:15 Uhr und 07:40 Uhr brach der Täter in das Geschäft ein und durchsuchte die Räume nach Wertsachen. Anschließend verließ er den Tatort mit 24 Getränkedosen.
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen benennen können. Diese melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
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