Polizei Bielefeld

POL-BI: Passat-Fahrer flüchtet nach Unfall mit Verletztem

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Rheda-Wiedenbrück- Am Mittwoch, 08.07.2026, erlitt ein PKW-Insasse bei einem Unfall nach einem Fahrstreifenwechsel auf der A 2 leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Tesla aus Verl befuhr um 18:55 Uhr den linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück wechselt vor ihm unvermittelt ein Passat-Fahrer von dem mittleren Fahrstreifen auf den linken. Der 41-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Fahrstreifen nach rechts. Dort stieß der Tesla gegen den LKW eines 52-jährigen Mindeners, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der PKW kam schließlich stark beschädigt zum Stehen. Der 41-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt weiter fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern.

Der nicht mehr fahrbereite Tesla musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 28000 Euro.

Die Polizei fragt, wer kann Hinweise zu dem flüchtigen schwarzen Passat sowie dessen Fahrer geben?

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

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