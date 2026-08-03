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Polizei Köln

POL-K: 260803-2-K Smartfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle - Mutmaßlich unter Kokain und ohne Führerschein unterwegs

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Montag (3. August) in Köln-Weidenpesch den Fahrer (30 Jahre) eines Smart gestellt, nachdem dieser vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet war. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain.

Gegen 1.20 Uhr wollten die Einsatzkräfte den schwarzen Smart auf der Robert-Perthel-Straße kontrollieren, da ein Fahrradträger das hintere Kennzeichen vollständig verdeckte. Der 30-Jährige hielt zunächst an, fuhr jedoch wieder los, als die Polizisten aus ihrem Streifenwagen stiegen. Er beschleunigte seinen Kleinwagen, schaltete die Fahrzeugbeleuchtung aus und fuhr in Richtung Allensteiner Straße. Dort prallte der Smart gegen ein Verkehrszeichen.

Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten neben einem offenen Haftbefehl auch fest, dass der Kölner aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizisten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten den Smart sicher. Unbeteiligte wurden nicht gefährdet oder verletzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss dauern an. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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