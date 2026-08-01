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Polizei Köln

POL-K: 260801-1-K Schüsse auf E-Scooter-Fahrer in Köln-Vingst - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach mehreren Schüssen auf einen E-Scooter-Fahrer im Stadtteil Vingst am späten Freitagabend (31. Juli) sucht die Kriminalpolizei Köln nach dem unbekannten Schützen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Gesuchte gegen 22.15 Uhr auf der Würzburger Straße vor einem Kiosk mehrere Schüsse auf einen ebenfalls noch unbekannten Fahrer eines E-Scooters abgegeben haben. Mehrere Anwohner hatten die Schüsse gehört und den Notruf gewählt. Der mutmaßlich unverletzte E-Scooter-Fahrer flüchtete nach Zeugenangaben in Richtung des dortigen Spielplatzes. Der Schütze soll mit einem weiteren Mann ebenfalls in Richtung des Spielplatzes gelaufen sein.

Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab und stellten vor dem Kiosk mehrere Patronenhülsen sicher.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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