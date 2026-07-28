POL-HRO: Wohnungsbrand in Teterow
Rostock (ots)
Am 27.07.2026 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Teterow. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Freundschaft 33 zu einem Feuer auf dem Balkon. Das Feuer breitete sich aus und griff auf die zugehörige Wohnung über. Diese brannte vollständig aus. Durch das Löschwasser wurde die darunterliegende Wohnung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungsinhaberin wurde beim Versuch, den Brand zu löschen leicht verletzt. Zur Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr Teterow mit 33 Kameraden sowie der Rettungsdienst alarmiert. Etwa 15 Mieter des Hauses mussten evakuiert werden. Der Sachschaden wird auf 200.000 EUR geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
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