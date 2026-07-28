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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in Teterow

Rostock (ots)

Am 27.07.2026 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in 
Teterow. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der fünften Etage 
eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Freundschaft 33 zu einem 
Feuer auf dem Balkon. Das Feuer breitete sich aus und griff auf die 
zugehörige Wohnung über. Diese brannte vollständig aus. Durch das 
Löschwasser wurde die darunterliegende Wohnung ebenfalls in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Die Wohnungsinhaberin wurde beim Versuch, den Brand zu löschen leicht
verletzt. 

Zur Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr Teterow mit 33 Kameraden 
sowie der Rettungsdienst alarmiert. Etwa 15 Mieter des Hauses mussten
evakuiert werden. Der Sachschaden wird auf 200.000 EUR geschätzt. Der
Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen aufgenommen. 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
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Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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