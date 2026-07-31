Polizei Köln

POL-K: 260731-1-K Drei Räuber überfallen Senior in seinem Haus in Ossendorf - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Nach einem Überfall auf einen 82 Jahre alten Kölner am späten Donnerstagabend (30. Juli) in Köln-Ossendorf sucht die Polizei nach drei Räubern sowie nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Senior kurz nach 23 Uhr die Hauseingangstür seines Bungalows in der Rochusstraße (gegenüber der JVA Köln) geöffnet. Unter der Legende, dass jemand gerade das Auto des 82-Jährigen beschädigt hätte, sollen die drei Männer ihn in den Flur gedrängt, zu Boden gestoßen und unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben. Nach ersten Angaben soll einer der Männer den Senior mit einem Messer bedroht haben, während die beiden anderen die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Mutmaßlich ohne Beute flüchteten die Räuber anschließend.

Rettungskräfte brachten den 82-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zur Tatzeit sollen die etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Männer dunkel gekleidet gewesen sein, Handschuhe getragen und ihre Gesichter mit einem Schal verdeckt haben. Einer der Angreifer soll zudem eine Sonnenbrille, ein weiterer eine Skibrille getragen haben.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/ts)

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