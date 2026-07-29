Polizei Köln

POL-K: 260729-1-K E-Scooter-Fahrer fährt 94-Jährige an und flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer 94 Jahre alten Fußgängerin und einem E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend (28. Juli) in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei den flüchtigen Fahrer sowie Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin gegen 19 Uhr mit einer Pflegekraft auf dem Gehweg der Marzellenstraße in Richtung "An den Dominikanern" unterwegs. Auf einem Zebrastreifen erfasste sie der E-Scooter-Fahrer. Die 94-Jährige stürzte infolge der Kollision zu Boden. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof, ohne sich um die verletzte Seniorin zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen liefen auch seine beiden Begleiter davon, die sich ebenfalls auf dem E-Scooter befunden haben sollen. Rettungskräfte brachten die 94-Jährige mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Begleiterin soll der Fahrer schwarze Haare und eine Kappe getragen haben.

Hinweise zum Unfall oder zum Gesuchten nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/ts)

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