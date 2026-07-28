POL-K: 260728-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub - einer der beiden Tatverdächtigen hat sich gestellt
Köln (ots)
Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 16. Juli 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6315940
Nachdem die Polizei Köln mit Fahndungsbildern nach zwei mutmaßlichen Räubern gesucht hat, konnte aufgrund mehrerer Zeugenhinweise einer der beiden zwischenzeitig identifiziert werden. Kurz darauf hat sich der 18-Jährige selbst der Kriminalpolizei gestellt.
Es handelt sich auf den Bildern um den Mann mit der dunklen Jacke mit dem schwarzen Fellkragen. Da seine Personalien nun zweifelsfrei feststehen, entfällt somit die rechtliche Grundlage zur weiteren Nutzung seines Fotos.
Nach dem noch nicht identifizierten mutmaßlichen Komplizen läuft die Fahndung weiter. Hier der Link zu dem Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/209824
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/ts)
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