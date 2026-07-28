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Polizei Köln

POL-K: 260728-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub - einer der beiden Tatverdächtigen hat sich gestellt

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 1 vom 16. Juli 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6315940

Nachdem die Polizei Köln mit Fahndungsbildern nach zwei mutmaßlichen Räubern gesucht hat, konnte aufgrund mehrerer Zeugenhinweise einer der beiden zwischenzeitig identifiziert werden. Kurz darauf hat sich der 18-Jährige selbst der Kriminalpolizei gestellt.

Es handelt sich auf den Bildern um den Mann mit der dunklen Jacke mit dem schwarzen Fellkragen. Da seine Personalien nun zweifelsfrei feststehen, entfällt somit die rechtliche Grundlage zur weiteren Nutzung seines Fotos.

Nach dem noch nicht identifizierten mutmaßlichen Komplizen läuft die Fahndung weiter. Hier der Link zu dem Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/209824

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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