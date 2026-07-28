Polizei Köln

POL-K: 262728-1-K/H 13-jähriger Elias H. vermisst - möglicher Aufenthaltsort in Köln, Hannover oder Hameln

Köln (ots)

Seit Sonntagabend (5. Juli) wird der 13-jährige Elias H. aus Köln vermisst. Er ist in einer städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung in Köln untergebracht gewesen. Möglicherweise könnte er sich im Bereich Köln, in Hannover oder im Bereich Hameln aufhalten. Dort soll ein Teil seiner Familie wohnen.

Elias ist 163 cm groß, schlank und hat dunkelbraunes kurzes Haar. Er soll zuletzt ein helles T-Shirt, Shorts sowie Sneaker getragen haben.

Ein Bild des Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/211233

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Vermisstenstelle der Polizei Köln unter der Rufnummer 0221 229-0 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/ts)

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