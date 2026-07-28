Polizei Köln

POL-K: 260728-3-K Nach Angriff auf Polizeibeamte und Gefangenenbefreiung - Kripo vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Kripo Köln hat am frühen Dienstagmorgen (28. Juli) mit richterlichem Beschluss die Privatwohnungen von drei Frauen (26, 26, 27) in den Stadtteilen Neustadt-Nord und Kalk durchsucht. Dabei beschlagnahmten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismaterial wie zum Beispiel Laptops, Mobiltelefone und mutmaßliche Tatbekleidung. Zwei der Beschuldigten brachten die Polizisten zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf eine Polizeiwache. Die dritte wurde nicht in ihrer Wohnung angetroffen.

Hintergrund ist ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, der Gefangenenbefreiung und der Strafvereitelung.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten Kräfte der Einsatzhundertschaft nach einer Versammlung anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März gegen 18 Uhr eine Person am Hohenzollernring/Rudolfplatz wiedererkannt, die während der Versammlung Polizisten beim Videografieren von Straftaten behindert haben soll. Als die Einsatzkräfte sie zur Personalienfeststellung aus der Gruppe herausführten, soll die 26-jährige Beschuldigte die Person aus dem Griff der Beamten befreit und sich mit ihr entfernt haben. Die beiden 26- und 27-jährigen Beschuldigten sollen aus der Gruppe heraus auf die Beamten eingeschlagen haben.

Die Ermittlungen werden beim polizeilichen Staatsschutz geführt und dauern weiter an. Weitere Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Köln (pressestelle@sta-koeln.nrw.de). (cw/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell