Polizei Köln

POL-K: 260730-1-K/LEV Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf Polizisten vor Fußballspiel in Leverkusen - Tatverdächtiger stellt sich

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 27. Juli 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6322319

Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln von vergangenem Montag sind mehrere Hinweise auf die Identität des gesuchten Fußballanhängers bei den Ermittlern eingegangen. Zwischenzeitig hat sich der Tatverdächtige durch seinen Rechtsbeistand gestellt.

Somit entfällt die rechtliche Grundlage für die weitere Nutzung des Fahndungsbildes. (cr/ts)

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