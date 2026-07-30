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Polizei Köln

POL-K: 260730-1-K/LEV Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf Polizisten vor Fußballspiel in Leverkusen - Tatverdächtiger stellt sich

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 27. Juli 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6322319

Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln von vergangenem Montag sind mehrere Hinweise auf die Identität des gesuchten Fußballanhängers bei den Ermittlern eingegangen. Zwischenzeitig hat sich der Tatverdächtige durch seinen Rechtsbeistand gestellt.

Somit entfällt die rechtliche Grundlage für die weitere Nutzung des Fahndungsbildes. (cr/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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