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POL-WAF: Ahlen/Kreis Warendorf. E-Scooter gehören nicht in Fußgängerzonen

POL-WAF: Ahlen/Kreis Warendorf. E-Scooter gehören nicht in Fußgängerzonen
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Warendorf (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026) wurde in der Fußgängerzone der Stadt Ahlen eine Kontrollaktion der Polizei durchgeführt. Hauptzielgruppe dieser Aktion waren Verkehrsteilnehmer, die mit einem sog. Elektrokleinstfahrzeug (EKF) unterwegs waren. Unter den Begriff der EKF fallen auch E-Scooter.

Das verbotswidrige Befahren der Fußgängerzone mit E-Scootern hat in der Vergangenheit vermehrt zu gefährlichen Situationen geführt, Bürgerbeschwerden haben diesbezüglich deutlich zugenommen. Die Wichtigkeit dieser Kontrollaktion wird durch das erzielte Ergebnis widergespiegelt. Während des gut dreistündigen Kontrollzeitraumes wurden insgesamt 63 Verstöße geahndet. Davon sieben Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz beim Führen eines E-Scooters.

Diese hohe Zahl der Maßnahmen zeigt, dass gerade bei jüngeren Nutzern von E-Scootern die Kenntnisse von verkehrsrechtlichen Vorschriften nicht vorhanden sind. Neben der steigenden Akzeptanz dieser neuen Mobilitätsform, fehlt es oft am Wissen zu den daraus resultierenden neuen Pflichten.

Die wichtigsten Pflichten und häufigsten Verstöße beim Fahren mit E-Scootern:

   - EKF können/dürfen ab einem Alter von 14 Jahren genutzt werden!!!
   - Die Versicherungspflicht muss jedes Jahr zum 01. März erneuert 
     werden - auch wenn der E-Scooter erst am 01. Februar erstmalig 
     versichert wurde!!!
   - EKF dürfen nur baulich angelegte Radwege, Radfahrstreifen und 
     Fahrradstraßen befahren. Wenn diese fehlen, muss auf der 
     Fahrbahn gefahren werden.
   - Auch wenn der Motor ausgeschaltet wird, darf nur auf den 
     vorgesehenen Verkehrsflächen gefahren werden, d. h.: Jegliches 
     Fahren auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ist für EKF verboten 
     (...auch bei ausgeschaltetem Motor!).
   - Auch beim VZ 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art", dürfen EKF 
     nur geschoben werden.
   - Bei anderen Verkehrsverboten dürfen EKF nur dort fahren oder 
     einfahren, wenn dies durch ein Zusatzzeichen: 
     "Elektrokleinstfahrzeuge frei" erlaubt ist.
   - Ein E-Scooter darf nur alleine genutzt werden!!!

Die Resonanz diverser Bürgerinnen und Bürger auf die Kontrollen war durchweg positiv.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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