Polizei Köln

POL-K: 260727-3-K/LEV Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff auf Polizisten vor Fußballspiel in Leverkusen - Fotos

Köln (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei Köln per richterlichem Beschluss nach einem Fußballanhänger des Vereins Fortuna Düsseldorf. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, beim DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Bayer Leverkusen am 3. April 2024 in der BayArena Polizisten an einem Stadiontor angegriffen und mit einem Gegenstand beworfen zu haben. Er wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruchs, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot gesucht.

Im Rahmen des Fußballeinsatzes hatten die Polizisten eine andere Person vor Ort überprüfen, als sich der Gesuchte mit weiteren Anhängern des Vereins mit der kontrollierten Person solidarisierte und versuchte, mit Gewalt durch das Tor auf das Stadiongelände zu kommen.

Bilder des gesuchten Mannes sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/211192

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Polizeiinspektion 7 zu melden. (cr/ts) v

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