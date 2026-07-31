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Polizei Köln

POL-K: 260731-2-K Aktueller Einsatz: Fußgänger von Straßenbahn erfasst - schwer verletzt

Köln (ots)

Am Freitagnachmittag (31. Juli) ist ein bislang noch nicht identifizierter Fußgänger im Stadtteil Buchheim an der Haltestelle "Frankfurter Straße" von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Er wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt. Zwei Fahrer der betreffenden sowie einer weiteren Stadtbahn werden aktuell psychologisch betreut.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Mann gegen 13.30 Uhr bei Rotlicht die Gleise betreten haben. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (as/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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