POL-K: 260803-1-K/HA Vermisster 13-Jähriger ist wieder da - Fahndungsrücknahme
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung vom 28. Juli, Ziffer 1:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6322497
Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hagen hat den seit 5. Juli vermissten 13-jährigen Elias H. am Freitagabend (31. Juli) wohlbehalten in der Wohnung von Bekannten in Hagen-Wehringhausen angetroffen.
Intensive Ermittlungen hatten auf seine Spur geführt. Die Beamten übergaben den 13-Jährigen an das Jugendamt.
Die Fahndung wird somit zurückgenommen. Die rechtliche Grundlage zur Veröffentlichung und Verwendung der Bilder ist entfallen. (bg/ts)
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