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Polizei Köln

POL-K: 260724-3-K Schwerverletzte erliegen im Krankenhaus ihren Verletzungen - Nachtrag

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 9. Juli, Ziffer 2 und vom 13. Juli, Ziffer 3:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6311242 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6313649

Die 89-Jährige Fußgängerin, die am 8. Juli (Mittwoch) in Köln-Westhoven von einer Stadtbahn erfasst wurde, ist am Freitagmorgen (24. Juli) in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Seniorin war gegen 12.15 Uhr an der Haltestelle Westhoven Berliner Straße von einer in Richtung Poll fahrenden Stadtbahn erfasst worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte sie den Bahnübergang trotz geschlossener Schranken überquert.

Bereits am Mittwoch (22. Juli) verstarb zudem der 64-Jährige, der am 13. Juli bei einem Rangierunfall auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Köln-Hahnwald schwer verletzt worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 7.40 Uhr von einem rangierenden Lastwagen erfasst worden und mit den Beinen unter die Räder geraten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats 2 zu den genauen Unfallhergängen dauern in beiden Fällen an. (cw/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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