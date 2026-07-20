PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag (17.07.2026, 17:15 Uhr) flüchtete eine bislang 
unbekannte Pkw-Fahrerin, nachdem sie auf der Saarbrücker Straße mit 
einem Kind (9) kollidierte. 

Das Mädchen überquerte mit ihrem 12-jährigen Bruder die Straße. 
Nachdem sie zwischen zwei parkenden Pkw ein stückweit auf die 
Fahrbahn trat, fuhr ihr von links ein grüner VW über den Fuß und 
touchierte ihre Knie. Anschließend stieg eine Frau aus und erkundigte
sich nach dem Befinden des Kindes. Danach stieg sie wieder ein und 
flüchtete in Richtung Heckinghauser Straße.

Die Frau ist circa 170 cm bis 180 cm groß, hatte zur Unfallzeit 
dunkel blonde Haare und trug ein rotes Oberteil. Sie ist circa 40 bis
50 Jahre alt und hat eine kräftige Statur.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, sich bei 
der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:12

    POL-W: SG Mann bricht kirchliche Räume auf

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (16.07.2026, 23:50 Uhr) brach ein Mann die Räume einer Kirchengemeinde in Solingen auf. Ein Hinweisgeber meldete der Polizei das lautstarke Zersplittern einer Scheibe. Polizeibeamte konnten in den Räumen einen 42-Jährigen feststellen, den sie vorläufig festnahmen. Der Mann hatte mutmaßlich mit einer Bank eine Scheibe eingeschlagen und im Gebäude gegessen und alkoholische Getränke zu ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 09:28

    POL-W: W Raub in Heckinghausen - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern (15.07.2026, 17:55 Uhr) versuchte ein bislang Unbekannter einen Kiosk in Heckinghausen zu berauben. Der Mann betrat das Geschäft an der Heckinghauser Straße mehrmals hintereinander und gab vor, etwas kaufen zu wollen. Unvermittelt zog er eine schwarze Schusswaffe und drohte der 77-jährigen Mitarbeiterin. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Der Frau gelang es zusammen mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren