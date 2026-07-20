Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Freitagnachmittag (17.07.2026, 17:15 Uhr) flüchtete eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin, nachdem sie auf der Saarbrücker Straße mit einem Kind (9) kollidierte. Das Mädchen überquerte mit ihrem 12-jährigen Bruder die Straße. Nachdem sie zwischen zwei parkenden Pkw ein stückweit auf die Fahrbahn trat, fuhr ihr von links ein grüner VW über den Fuß und touchierte ihre Knie. Anschließend stieg eine Frau aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Danach stieg sie wieder ein und flüchtete in Richtung Heckinghauser Straße. Die Frau ist circa 170 cm bis 180 cm groß, hatte zur Unfallzeit dunkel blonde Haare und trug ein rotes Oberteil. Sie ist circa 40 bis 50 Jahre alt und hat eine kräftige Statur. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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