Polizei Köln

POL-K: 260724-1-LEV Seniorin die Halskette vom Hals gerissen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann hat einer 86 Jahre alten Seniorin am Donnerstagmittag (23. Juli) in Leverkusen-Manfort die Goldkette vom Hals gerissen und ist zu Fuß geflüchtet. Die Frau blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Seniorin gegen 13 Uhr nach einem Einkauf in einem Discounter auf der Manforter Straße zu Fuß auf dem Heimweg. Auf der Stegerwaldstraße soll ihr der Mann entgegengekommen sein und ihr unvermittelt die Goldkette vom Hals gerissen haben.

Der Tatverdächtige soll dunkelhäutig sein und ein schwarzes T-Shirt getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet unter anderem mögliche Videoaufnahmen aus dem Einkaufsmarkt aus.

Zeugen, die die Tat oder den flüchtigen Mann beobachtet haben oder Hinweise zu dessen Identität oder Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 zu melden oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu wenden. (cb/ts)

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