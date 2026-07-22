Polizei Köln

POL-K: 260722-1-K Tatverdächtigen nach versuchtem Telefonbetrug auf frischer Tat gestellt - Aufmerksame Nachbarin verhindert Betrug

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstag (21. Juli) in Köln-Ossendorf einen 19-Jährigen aus Wuppertal gestellt, der versucht hatte, als angeblicher Bankmitarbeiter eine 85-jährige Seniorin zu betrügen.

Gegen 15 Uhr hatte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Seniorin angerufen und vorgegeben, aufgrund einer falschen Abbuchung von über 4000 Euro die IBAN und PIN zu benötigen. Die misstrauische 85-Jährige informierte parallel eine Nachbarin, die umgehend die Polizei rief.

Als der angekündigte Abholer an der Haustür klingelte, stellten die bereits eingetroffenen Beamten den 19-Jährigen im Flur des Mehrfamilienhauses, bevor es zu einer Übergabe oder einer Auszahlung kommen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wuppertaler Wohnung stellten Polizisten Mobiltelefone und Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten oder Tätern dauern an. (as/ts)

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