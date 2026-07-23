Polizei Köln

POL-K: 260723-2-K Polizist stellt in seiner Freizeit mutmaßlichen Autoknacker

Köln (ots)

Ein aufmerksamer Polizist hat am Donnerstagmorgen (23. Juli) in seiner Freizeit einen mutmaßlichen Autoknacker (39) auf frischer Tat gestellt. Kurz vor 6 Uhr beobachtete er den Mann auf der Schifferstraße, wie dieser auffällig um geparkte Fahrzeuge schlich und in den Innenraum schaute. Als der 39-Jährige in einen hochwertigen Mercedes eingestiegen sein soll, alarmierte der Beamte seine Kollegen und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streife fest. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine entwendete Geldbörse. Der Mann gab an, diese im Fahrzeug gefunden zu haben. Der bereits polizeibekannte 39-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ja/ts)

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