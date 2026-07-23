Polizei Köln

POL-K: 260723-1-K Zeugenaufruf nach Zigarettenautomaten-Sprengungen - Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge

Köln (ots)

Nach vier Automaten-Sprengungen im Kölner Norden sucht die Polizei Köln nach Zeugen. In drei Fällen beobachteten Zeugen eine maskierte Person auf einem Lastenrad. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise und prüft die Zusammenhänge folgender Taten:

1) Blumenberg, Staffelsbergstraße am Samstag, 18. Juli, gegen 3.40 Uhr: Automat stark deformiert, aber nicht geöffnet.

2) Pesch, Donatusstraße 137 am Sonntag, 19. Juli, gegen 5 Uhr: Automat gesprengt, mehrere Schachteln entwendet. Ein Video eines Anwohners zeigt eine maskierte Person auf einem Lastenrad.

3) Longerich, Graseggerstraße 2 am Montag, 20. Juli, gegen 2.45 Uhr: Weiterer Versuch, Automat blieb verschlossen. Zeugen sahen eine maskierte Person auf einem Lastenrad flüchten.

4) Merkenich, Causemannstraße 46 am Dienstag 23. Juli, gegen 4.30 Uhr: Automat gesprengt, Trümmer beschädigten ein geparktes Auto. Zeugen sahen auch hier eine maskierte Person auf einem Lastenrad flüchten.

Zeugenaufruf:

Hinweise zu den Tätern, dem Lastenrad oder verdächtigen Beobachtungen nimmt das KK 71 unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/ts)

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