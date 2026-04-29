Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugbrand in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Mittwochmorgen (29.04., 07.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Fahrzeugbrand am Konrad-Zuse Weg informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Hybrid-Fahrzeug auf einem Parkplatz an einer E-Ladesäule in Flammen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Zeugenaussagen nach wurde der Volvo unmittelbar vor der Brandentstehung an eine Ladesäule angeschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der genauen Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt im Bereich der Motorhaube als Brandursache ausgegangen.

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