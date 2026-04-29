PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrzeugbrand in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Mittwochmorgen (29.04., 07.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Fahrzeugbrand am Konrad-Zuse Weg informiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Hybrid-Fahrzeug auf einem Parkplatz an einer E-Ladesäule in Flammen. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Zeugenaussagen nach wurde der Volvo unmittelbar vor der Brandentstehung an eine Ladesäule angeschlossen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der genauen Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt im Bereich der Motorhaube als Brandursache ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 09:13

    POL-GT: Polizeieinsatz in Borgholzhausen

    Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Montagmittag (27.04., 13.00 Uhr) wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnhof an der Versmolder Straße gerufen. Zu dieser kam es vor einem Bus nach einem kurzen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf sollen ein Mann und eine Frau einen 40-jährigen Mann mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Zudem hielten sie eine abgebrochene Flasche in der Hand. Mit ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 20:33

    POL-GT: 74-jähriger Mann leblos auf einem Geh-Radweg in Steinhagen vorgefunden

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (CJ) - Am 28.04.2026 wurde der Kreisleitstelle der Feuerwehr eine leblose Person in Steinhagen an der Unterführung Meschers Hof unterhalb der Autobahn A 33 gemeldet. Die gegen 12:30 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Polizei trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Der Rettungsdienst und ein Notarzt versuchten die 74-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren