LPI-SHL: Heckscheibe zerstört

Schmalkalden (ots) - Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, die linke Glasscheibe an der Rückwand der Bushaltestelle in der Recklinghäuser Straße an der Einmündung zum Parkplatz "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Die anderen zwei Teile der Rückwand enthielten bereits zuvor kein Glas mehr. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich ...

mehr