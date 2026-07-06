LPI-SHL: Heckscheibe zerstört
Bad Liebenstein (ots)
In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen, 05:30 Uhr, zerstörten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Art und Weise die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Theaterstraße in Bad Liebenstein abgestellten Pkw Smarts. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0167701/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell