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Polizei Köln

POL-K: 260724-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Tiefgarage - zwei Männer identifiziert

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20. Juli Ziffer 1:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6317755

Die Polizei Köln hat zwei der sieben Gesuchten identifiziert. Die 34- und 35-jährigen Männer aus Köln hatten sich mit ihren Anwälten nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft Köln gemeldet.

Hinweis an Pressevertreter: Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Fotos der beiden Männer ist entfallen. Die aktualisierten Bilder sind ab sofort für die Veröffentlichung zu nutzen. Link: https://polizei.nrw/fahndung/210314 (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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