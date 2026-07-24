POL-K: 260724-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Tiefgarage - zwei Männer identifiziert
Köln (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 20. Juli Ziffer 1:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6317755
Die Polizei Köln hat zwei der sieben Gesuchten identifiziert. Die 34- und 35-jährigen Männer aus Köln hatten sich mit ihren Anwälten nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft Köln gemeldet.
Hinweis an Pressevertreter: Die Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung der Fotos der beiden Männer ist entfallen. Die aktualisierten Bilder sind ab sofort für die Veröffentlichung zu nutzen. Link: https://polizei.nrw/fahndung/210314 (cb/ts)
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