Polizei Köln

POL-K: 260720-1-K Junge Männer in Tiefgarage überfallen - Polizei sucht Angreifer mit Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus der Videoüberwachung einer Tiefgarage unter den Kranhäusern im Rheinauhafen fahndet die Polizei Köln nach sieben mutmaßlichen Räubern. Die Gruppe steht im Verdacht, am 3. September 2025 (Mittwoch) zwei 18-Jährige in der Tiefgarage im Zollhafen ausgeraubt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die jungen Männer gegen 22.50 Uhr von der Gruppe angepöbelt worden. Als beide versuchten zu flüchten, schlugen und traten die Angreifer sie zu Boden und nahmen Bargeld aus der Geldbörse eines der Beiden.

Fotos der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/210314

Das Kriminalkommissariat 14 bittet um Hinweise zu der Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Gesuchten unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cw/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell